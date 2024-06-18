Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung

UFOS - Die Akte AATIP

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 18.06.2024
UFOS - Die Akte AATIP

UFOS - Die Akte AATIPJetzt kostenlos streamen

Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung

Folge 1: UFOS - Die Akte AATIP

42 Min.Folge vom 18.06.2024Ab 12

Eine Spezialeinheit beschäftigt sich im Rahmen der "Akte AATIP" mit der Erforschung außerirdischen Lebens und der Dokumentation von Alien-Sichtungen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung
Kabel Eins Doku
Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung

Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung

Alle 1 Staffeln und Folgen