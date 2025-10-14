Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung
Folge 5: Nightstalkers
42 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
Bei den "Nightstalkers" handelt es sich um eine Truppe von Elite-Piloten, die im Dunkel der Nacht streng geheime Missionen in der Luft ausführen.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.