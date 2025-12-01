Das Geheimnis der Skinwalker-RanchJetzt kostenlos streamen
Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung
Folge 2: Das Geheimnis der Skinwalker-Ranch
46 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Als die US-Regierung beschließt, die Existenz einer Forschungsgruppe zu bestätigen, die Gefahren durch außerirdische Waffensysteme identifizieren soll, ist der Aufschrei groß. Wie real ist die Bedrohung? Wie genau untersucht die Regierung dieses Phänomen?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
