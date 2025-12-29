Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung
Folge 5: Red Eagles
44 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Mike Baker untersucht heute, ob die US-Regierung ein außerordentliches Geschwader wieder zum Leben erweckt hat. Es handelt sich um die Red Eagles, die im Zuge von Spionageaktivitäten eingesetzt werden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1