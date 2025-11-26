Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 15vom 26.11.2025
40 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Ein Gericht spricht dem Vater zweier Kinder das alleinige Sorgerecht zu. Die Mutter der beiden, selbst noch ein Teenager, beschließt ihre Kinder wieder zu sich zu holen - koste es, was es wolle.

Kabel Eins Doku
