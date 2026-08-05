"AURI und du" lädt Kinder ein, ihre Träume zu teilenJetzt kostenlos streamen
AURI und du
Folge 1: "AURI und du" lädt Kinder ein, ihre Träume zu teilen
AURI ist zurück und nun bei ORF KiDS zu Hause. Seine Botschaft ist: Glaub an deine Träume! In seiner neuen Sendung "AURI und du" lädt er Kinder dazu ein, von ihren großen Plänen und Zielen zu erzählen. Denn AURI hat sich seinen großen Traum schon erfüllt: Gemeinsam mit seinen Freundinnen und Freunden hat er es auf die große Musikbühne geschafft. Aber wie gelingt es, so einen Traum wahr werden zu lassen? Egal was es ist – eine Sportart oder ein Musikinstrument lernen, eine Erfindung machen, eine Reise planen, einen Beruf erlernen, ein Geschäft eröffnen, ein Buch schreiben, die Natur erforschen oder ein Abenteuer erleben – AURI sucht die großen Träume und Pläne seines jungen Publikums. In seiner Sendung trifft er dann Menschen, die tolle Tipps geben, wie diese Ziele umgesetzt werden können. Ab sofort können interessierte Kinder AURI von ihren Träumen und Plänen erzählen und Mails bzw. Videos an auri@orf.at schicken oder Briefe an ORF KiDS, Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136 Wien. Die Sendung "AURI und du" wird ab Herbst 2026 auf ORF KiDS und in ORF 1 zu sehen sein. Bildquelle: ORF
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