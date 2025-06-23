Sonne, Strand und PartyJetzt kostenlos streamen
Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas
Folge 1: Sonne, Strand und Party
69 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12
Zehntausende partybegeisterte Besucher:innen aus Österreich zog es auch dieses Jahr über das Pfingstwochenende nach Lignano. Unter dem Motto „Tutto Gas“ wurde an der Adria ausgelassen gefeiert. Sonne, Strand und Meer wurden genossen und die Nacht an der Piazza Fontana zum Tag gemacht. Rund 20.000 Jugendliche lassen jede Gesundheitswarnung hinter sich um ein rauschendes Wochenende das zu tun, das sonst nicht geht. JOYN und ATV waren vor Ort und haben das Geschehen mit der Kamera begleitet.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4