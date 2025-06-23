Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas

Sonne, Strand und Party

ATVStaffel 6Folge 1vom 23.06.2025
Sonne, Strand und Party

Folge 1: Sonne, Strand und Party

69 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12

Zehntausende partybegeisterte Besucher:innen aus Österreich zog es auch dieses Jahr über das Pfingstwochenende nach Lignano. Unter dem Motto „Tutto Gas“ wurde an der Adria ausgelassen gefeiert. Sonne, Strand und Meer wurden genossen und die Nacht an der Piazza Fontana zum Tag gemacht. Rund 20.000 Jugendliche lassen jede Gesundheitswarnung hinter sich um ein rauschendes Wochenende das zu tun, das sonst nicht geht. JOYN und ATV waren vor Ort und haben das Geschehen mit der Kamera begleitet.

