Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas
Mit Joyn+ ohne Werbung schauen
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas
Tutto Gas - Eskalation pur! Alle Jahre wieder strömen tausende Österreicher:innen für den ultimativen Pfingstrausch nach Lignano. Tutto Gas? FIX – aber ned bis zum Anschlag. Feiern, trinken, Spaß haben – das Leben darf leicht sein. Aber manchmal merkt man gar nicht, wie schnell aus „nur ein paar“ zu viel wird. Und dann ist’s nicht mehr so lustig. Wennst spürst, dass dir Alkohol mehr schadet als taugt – red mit wem. Ohne Genier, ohne Blabla. Es gibt Hilfe – sehr unkompliziert. Telefonseelsorge Österreich: 24/7 anonym & gratis: 142 Rat auf Draht (für junge Leit): 147 verantwortungsvoll.at – Infos & Hilfe in deiner Nähe alkoholhilfe.at – Unterstützung für di oder wen, der da wichtig is.
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs