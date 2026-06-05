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Außer Kontrolle

Außer Kontrolle: Die Havarie der Amoco Cadiz

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 05.06.2026
Außer Kontrolle: Die Havarie der Amoco Cadiz

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Außer Kontrolle

Folge 1: Außer Kontrolle: Die Havarie der Amoco Cadiz

53 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Dramatische Szenen spielen sich auf den Gewässern naher der bretonischen Hafenstadt Brest ab: Während eines schweren Sturms schlägt der Supertanker "Amoco Cadiz" auf einem Felsen auf. Die daraufhin einsetzende Rettungsaktion befreit die Besatzung, bevor der Tanker auseinanderbricht.

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