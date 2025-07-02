Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 3: Episode 3
44 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12
Die "Dirt Dogs" Vern Strange und Leon Marsh sind gezwungen, ihre gesamte Operation umzusiedeln. Unterdessen stehen die "Gold Gypsies" Chris und Greg Clark vor einer entscheidenden Weichenstellung ihrer Saison. Und: Kellie Carter und Henri Chassaing stoßen in einer abgelegenen Gegend auf Gold im Salzsee.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.