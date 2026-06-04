Australien - Magische Tierwelt
Folge 2: Ozean
48 Min.Folge vom 04.06.2026
Krokodile als Akrobaten; kletternde Vögel; Fische, die über Straßen laufen; und Spinnen, die tanzen wie Pfauen. Nicht nur Australiens Landschaft steckt voller Wunder und Geheimnisse, sondern auch seine Tierwelt. Australien – ein Kontinent wie aus einem Märchen!
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