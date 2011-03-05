Austria's Next Topmodel
Folge 11: Best of Staffel 3
89 Min.Folge vom 05.03.2011Ab 6
Unter dem Motto "Wer ist die Schönste im ganzen Land?" suchte Lena Gercke mit ihrer Jury, dem Austro-Designer Atil Kutoglu und der Catwalk-Trainerin Elvyra Geyer, "Austria's next Topmodel". Die neue Gewinnerin von "Austria's next Topmodel" steht seit dem 27. Februar fest. Heute zeigt Puls 4 ein "Best of" der vergangenen Staffel.
Austria's Next Topmodel
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4