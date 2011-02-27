Zum Inhalt springenBarrierefrei
Austria's Next Topmodel

PULS 4Staffel 3Folge 10vom 27.02.2011
96 Min.Folge vom 27.02.2011Ab 6

Das große Finale! Unter dem Motto "Wer ist die Schönste im ganzen Land?" suchte Lena Gercke mit ihrer Jury, dem Austro-Designer Atil Kutoglu und der Catwalk-Trainerin Elvyra Geyer, "Austria's next Topmodel". Wer wird gemeinsam mit Lena und der Jury die wichtigsten Modemetropolen der Welt bereisen, Fotoshootings absolvieren und am Ende die Jury überzeugen können? Denn auch dieses Jahr gilt: Nur eine kann "Austria's next Topmodel" werden.

