Austria's Next Topmodel
7 StaffelnAb 6
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Austria's Next Topmodel
Auf den Spuren von Heidi Klum und Co.: Außergewöhnliche Shootings, glamouröse Walks im Blitzlichtgewitter und die Hoffnung auf das Foto für die nächste Runde. Wer überzeugt die Jury und wird "Austria's next Topmodel"?
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 4, Season 6-9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ATV
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