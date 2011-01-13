Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 3Folge 3vom 13.01.2011
Folge 3

89 Min.Folge vom 13.01.2011Ab 6

Unter dem Motto "Wer ist die Schönste im ganzen Land?" sucht Lena Gercke mit ihrer Jury, dem Austro-Designer Atil Kutoglu und der Catwalk-Trainerin Elvyra Geyer, "Austria's Next Topmodel". Wer wird gemeinsam mit Lena und der Jury die wichtigsten Modemetropolen der Welt bereisen, Fotoshootings absolvieren und am Ende die Jury überzeugen können? Nur eine kann "Austria's Next Topmodel" werden.

