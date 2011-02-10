Austria's Next Topmodel
Folge 8: Folge 8
87 Min.Folge vom 10.02.2011Ab 6
Unter dem Motto "Wer ist die Schönste im ganzen Land?" sucht Lena Gercke mit ihrer Jury, dem Austro-Designer Atil Kutoglu und der Catwalk-Trainerin Elvyra Geyer, "Austria's next Topmodel". Wer wird gemeinsam mit Lena und der Jury die wichtigsten Modemetropolen der Welt bereisen, Fotoshootings absolvieren und am Ende die Jury überzeugen können? Denn auch dieses Jahr gilt: Nur eine kann "Austria's next Topmodel" werden.
Austria's Next Topmodel
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4