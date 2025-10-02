Zum Inhalt springenBarrierefrei
Austrofreds Barcelona: Caroline Athanasiadis und BartolomeyBittmann

ORF IIIStaffel 1Folge 10vom 02.10.2025
58 Min.Folge vom 02.10.2025

Der größte Showmaster Österreichs lädt Musiker aus unterschiedlichen Genres in das ORF-RadioKulturhaus, um ihnen die brennendsten Fragen zu stellen – und es wird natürlich auch musiziert. In der neuen Ausgabe trifft Multitalent Caroline Athanasiadis auf die virtuosen Musiker Matthias Bartolomey und Klemens Bittmann. Was die Promis trotz musikalischer Unterschiede verbindet? Der Champion wird es selbstverständlich herausfinden! Moderation: Franz Adrian Wenzl Redaktion: Linda Bednarik Bildquelle: ORF/RKH-RADIOKULTURHAUS

