Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Austrofreds Barcelona

Austrofreds Barcelona: Piotr Beczala und BAITS

ORF IIIStaffel 1Folge 12vom 31.10.2025
Austrofreds Barcelona: Piotr Beczala und BAITS

Austrofreds Barcelona: Piotr Beczala und BAITSJetzt kostenlos streamen

Austrofreds Barcelona

Folge 12: Austrofreds Barcelona: Piotr Beczala und BAITS

58 Min.Folge vom 31.10.2025

Austrofred lud ins ORF RadioKulturhaus und brachte Künstlerinnen und Künstler unterschiedlichster Musikrichtungen zusammen. Diesmal begegneten sich Startenor Piotr Beczala und die Rockformation BAITS mit Sängerin Sonja Maier – zwei Welten, aber ein Abend voller Musik und Humor. Gäste: Piotr Beczala Sonja Maier Moderation: Franz Adrian Wenzl Redaktion: Linda Bednarik Bildquelle: ORF/RKH Produktion/Rania Moslam

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Austrofreds Barcelona
ORF III
Austrofreds Barcelona

Austrofreds Barcelona

Alle 1 Staffeln und Folgen