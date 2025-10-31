Austrofreds Barcelona: Piotr Beczala und BAITSJetzt kostenlos streamen
Austrofreds Barcelona
Folge 12: Austrofreds Barcelona: Piotr Beczala und BAITS
58 Min.Folge vom 31.10.2025
Austrofred lud ins ORF RadioKulturhaus und brachte Künstlerinnen und Künstler unterschiedlichster Musikrichtungen zusammen. Diesmal begegneten sich Startenor Piotr Beczala und die Rockformation BAITS mit Sängerin Sonja Maier – zwei Welten, aber ein Abend voller Musik und Humor. Gäste: Piotr Beczala Sonja Maier Moderation: Franz Adrian Wenzl Redaktion: Linda Bednarik Bildquelle: ORF/RKH Produktion/Rania Moslam
Austrofreds Barcelona
