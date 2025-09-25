Zum Inhalt springenBarrierefrei
Austrofreds Barcelona: Maya Hakvoort und 5/8erl in Ehr'n

ORF IIIStaffel 1Folge 9vom 25.09.2025
49 Min.Folge vom 25.09.2025

Der größte Showmaster Österreichs lädt Musiker und Musikerinnen aus unterschiedlichen Genres in das ORF RadioKulturhaus, um ihnen die brennendsten Fragen zu stellen - und es wird natürlich auch musiziert. In der neuen Ausgabe treffen die große Musicaldarstellerin unseres Landes, Maya Hakvoort, und die Sänger der Wiener Soul-Band 5/8erl in Ehr'n, Max Gaier und Robert Slivovsky, aufeinander. Was sie trennt oder eint, trotz der musikalischen Unterschiede? Austrofred wird es herausfinden! Musik: Hanibal Scheuz und Martin Wöss Moderation: Franz Adrian Wenzl Redaktion: Linda Bednarik Gäste: Maya Hakvoort Robert Slivovsky Max Gaier Bildquelle: ORF/RKH-RADIOKULTURHAUS/Rania Moslam

