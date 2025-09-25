Austrofreds Barcelona: Maya Hakvoort und 5/8erl in Ehr'nJetzt kostenlos streamen
Austrofreds Barcelona
Folge 9: Austrofreds Barcelona: Maya Hakvoort und 5/8erl in Ehr'n
Der größte Showmaster Österreichs lädt Musiker und Musikerinnen aus unterschiedlichen Genres in das ORF RadioKulturhaus, um ihnen die brennendsten Fragen zu stellen - und es wird natürlich auch musiziert. In der neuen Ausgabe treffen die große Musicaldarstellerin unseres Landes, Maya Hakvoort, und die Sänger der Wiener Soul-Band 5/8erl in Ehr'n, Max Gaier und Robert Slivovsky, aufeinander. Was sie trennt oder eint, trotz der musikalischen Unterschiede? Austrofred wird es herausfinden! Musik: Hanibal Scheuz und Martin Wöss Moderation: Franz Adrian Wenzl Redaktion: Linda Bednarik Gäste: Maya Hakvoort Robert Slivovsky Max Gaier Bildquelle: ORF/RKH-RADIOKULTURHAUS/Rania Moslam
