Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 19.11.2014: Folge 10
23 Min.Folge vom 19.11.2014Ab 6
Auch Profis greifen mal daneben. Schnäppchenjägerin Sally fährt auf der Auktion in Knoxville, Tennesee, mit einem Reklameschild, das sie für 3100 Dollar ersteigert, einen satten Verlust ein. Ihr Gatte Lawrence kann die Haushaltskasse mit einem original Jack-Daniel's-Eichenholzfass jedoch wieder aufbessern. „Koffer-Jäger“ Billy Leroy verschätzt sich ebenfalls: Sein Nord-Südstaaten-Grenzschild aus dem 19. Jahrhundert erweist sich als riesengroßer Flop.
