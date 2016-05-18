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Baggage Battles - Die Koffer-Jäger

Folge 12

TLCFolge vom 18.05.2016
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Baggage Battles - Die Koffer-Jäger

Folge vom 18.05.2016: Folge 12

22 Min.Folge vom 18.05.2016Ab 6

Das Parlamentsgebäude Ottawas ist ein perfektes Beispiel für Viktorianischen Baustil. Außerdem befinden sich in der kanadischen Bundeshauptstadt die wichtigsten politischen Institutionen des Landes. Deshalb hoffen die „Koffer-Jäger“ dort auf reiche Beute. Schnäppchenjäger Billy Leroy hat auf der Nachlass-Auktion eine Mounty-Uniform entdeckt - inklusive Hut und Stiefel. Der Zustand des Waffenrocks ist hervorragend. Nun stellt sich nur noch die Frage: Handelt es sich dabei um ein Original oder um eine Filmrequisite?

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