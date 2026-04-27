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Bali und Lombok - Inseln der Sehnsucht

Bali und Lombok - Inseln der Sehnsucht

ORF IIIStaffel 1Folge 269vom 27.04.2026
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Bali und Lombok - Inseln der Sehnsucht

Folge 269: Bali und Lombok - Inseln der Sehnsucht

52 Min.Folge vom 27.04.2026

Bali und Lombok verbinden als touristische Sehnsuchtsorte religiöse Vielfalt mit gelebtem Miteinander von Hinduismus und Islam. Besonders beim Tempelfest "Perang Topat“ wird diese Einheit sichtbar, wenn Gläubige beider Religionen gemeinsam feiern und symbolisch eine "Schlacht“ mit Reiskuchen austragen. Die Dokumentation zeigt, wie religiöser Frieden zur gesellschaftlichen Stabilität beiträgt, beleuchtet aber auch Herausforderungen wie Umweltprobleme und wachsenden Tourismus. Bildquelle: ORF/Werner Zips Filmproduktion/Angelica V. Marte

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