Bali und Lombok - Inseln der SehnsuchtJetzt kostenlos streamen
Bali und Lombok - Inseln der Sehnsucht
Folge 269: Bali und Lombok - Inseln der Sehnsucht
52 Min.Folge vom 27.04.2026
Bali und Lombok verbinden als touristische Sehnsuchtsorte religiöse Vielfalt mit gelebtem Miteinander von Hinduismus und Islam. Besonders beim Tempelfest "Perang Topat“ wird diese Einheit sichtbar, wenn Gläubige beider Religionen gemeinsam feiern und symbolisch eine "Schlacht“ mit Reiskuchen austragen. Die Dokumentation zeigt, wie religiöser Frieden zur gesellschaftlichen Stabilität beiträgt, beleuchtet aber auch Herausforderungen wie Umweltprobleme und wachsenden Tourismus. Bildquelle: ORF/Werner Zips Filmproduktion/Angelica V. Marte
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bali und Lombok - Inseln der Sehnsucht
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3