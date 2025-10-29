Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 1Folge 1716vom 29.10.2025
Folge 1716: Atmosphärische Seenbilder

31 Min.Folge vom 29.10.2025

Im Pulheimer Walzwerk werden zwei faszinierende Gemälde aus dem 19. Jahrhundert begutachtet und zum Verkauf angeboten. Die Expertin Dr. Bianca Berding bewertet die Landschaftsdarstellungen, von denen eines signiert und das andere einem bekannten Künstler zugeschrieben wird. Ob die Kunstwerke reges Interesse im Händlerraum wecken und zu einem erfolgreichen Verkauf führen?

ServusTV
