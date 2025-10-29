Atmosphärische SeenbilderJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1716: Atmosphärische Seenbilder
31 Min.Folge vom 29.10.2025
Im Pulheimer Walzwerk werden zwei faszinierende Gemälde aus dem 19. Jahrhundert begutachtet und zum Verkauf angeboten. Die Expertin Dr. Bianca Berding bewertet die Landschaftsdarstellungen, von denen eines signiert und das andere einem bekannten Künstler zugeschrieben wird. Ob die Kunstwerke reges Interesse im Händlerraum wecken und zu einem erfolgreichen Verkauf führen?
