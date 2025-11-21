Eleganz trifft InnovationJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1733: Eleganz trifft Innovation
31 Min.Folge vom 21.11.2025
Ein elegantes Teeservice vom deutschen Designer Luigi Colani steht im Pulheimer Walzwerk zum Verkauf – wird es trotz kleinerer Beschädigungen die Händler begeistern? Mit seiner aerodynamischen Form und innovativen Funktionen verspricht das Friesland-Service aus Ceracron womöglich spannende Bietergefechte!
