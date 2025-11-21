Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bares für Rares

ServusTVStaffel 1Folge 1733vom 21.11.2025
Folge 1733: Eleganz trifft Innovation

31 Min.Folge vom 21.11.2025

Ein elegantes Teeservice vom deutschen Designer Luigi Colani steht im Pulheimer Walzwerk zum Verkauf – wird es trotz kleinerer Beschädigungen die Händler begeistern? Mit seiner aerodynamischen Form und innovativen Funktionen verspricht das Friesland-Service aus Ceracron womöglich spannende Bietergefechte!

ServusTV
