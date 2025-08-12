Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Folge 3: Rückfall
26 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12
Der Westside Ripper hat wieder zugeschlagen; Ava ist davon überzeugt, dass es sich um Matt handelt. Um Beweise zu sammeln, installiert sie eine Überwachungskamera bei Tory und Matt. Als Matt sich eines Nachts herausschleicht, folgen Nate und Ava ihm, werden dabei jedoch von Matt erwischt. Kurz darauf melden die Nachrichten, dass der Westside Ripper erneut getötet hat, doch Matt kann es nicht gewesen sein, wie Ava auf den Bildern der Kamera sehen kann.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen