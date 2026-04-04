Basketball Herren Superliga: Dukes Klosterneuburg - Kapfenberg Bulls aus KlosterneuburgJetzt kostenlos streamen
Basketball: Superliga Herren
Folge 73: Basketball Herren Superliga: Dukes Klosterneuburg - Kapfenberg Bulls aus Klosterneuburg
114 Min.Folge vom 04.04.2026
Die Kapfenberg Bulls können mit einem Sieg gegen Klosterneuburg den Erfolg in der Zwischenrunde fixieren. Voraussetzung ist zudem eine Niederlage von Wels gegen Oberwart. Für Kapfenberg geht es auch darum, eine Negativserie zu beenden.
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