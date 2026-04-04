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Basketball: Superliga Herren

Basketball Herren Superliga: Dukes Klosterneuburg - Kapfenberg Bulls aus Klosterneuburg

ORF SPORT +Staffel 1Folge 73vom 04.04.2026
Basketball Herren Superliga: Dukes Klosterneuburg - Kapfenberg Bulls aus Klosterneuburg

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Folge 73: Basketball Herren Superliga: Dukes Klosterneuburg - Kapfenberg Bulls aus Klosterneuburg

114 Min.Folge vom 04.04.2026

Die Kapfenberg Bulls können mit einem Sieg gegen Klosterneuburg den Erfolg in der Zwischenrunde fixieren. Voraussetzung ist zudem eine Niederlage von Wels gegen Oberwart. Für Kapfenberg geht es auch darum, eine Negativserie zu beenden.

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