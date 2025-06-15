Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baukatastrophen weltweit

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 5vom 15.06.2025
Folge 5: Explosion in der Raffinierie

45 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12

Die Reihe enthüllt die größten Baufehler weltweit: In Texas explodiert eine Erdölraffinerie, in Melbourne muss eine beliebte Touristenattraktion wegen eines architektonischen Fehlers erneut aufgebaut werden, und in Dänemark droht ein Bauprojekt auf einer vielbefahrene Straße zu kippen.

