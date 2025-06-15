Baukatastrophen weltweit
Folge 7: Explosiver Staub
45 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12
Die Reihe enthüllt die größten Baufehler weltweit: In Arkansas stürzt eine Brücke ein und reißt Menschen in den Tod. In Großbritannien eilt die Royal Air Force heran, um einen Dammbruch zu verhindern.
Baukatastrophen weltweit
Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TCB Media Rights Ltd