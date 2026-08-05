Bohren, Buddeln, Sprengen - Maschinen am Ende des TunnelsJetzt kostenlos streamen
BAUSTELLE XXL
Folge vom 05.08.2026: Bohren, Buddeln, Sprengen - Maschinen am Ende des Tunnels
49 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
Im Zuge der Großbauprojekte GWendlingen-UlmG und GStuttgart 21G sollen in Süddeutschland zahlreiche neue Eisenbahntunnel entstehen. Drei davon werden nach Fertigstellung zu den längsten Tunneln des Landes zählen. Dazu gehört auch der mehr als acht Kilometern lange zweiröhrige Albvorlandtunnel in Kirchheim unter Teck. Doch die riskanten Sprengungen und Bohrungen in den unterirdischen Verkehrswegen erfordern eine sorgfältige Organisation. Wird das Bauvorhaben wie geplant umgesetzt werden können?
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt