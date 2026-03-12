Zum Inhalt springenBarrierefrei
BAUSTELLE XXL

Aquaventure - Dubais Mega-Wasserpark

WELTFolge vom 12.03.2026
Aquaventure - Dubais Mega-Wasserpark

Folge vom 12.03.2026: Aquaventure - Dubais Mega-Wasserpark

51 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 6

An der Spitze der künstlichen Insel The Palm Jumeirah ist eine eindrucksvolle Touristen-Attraktion Dubais zu finden: der Wasserthemenpark Aquaventure. Er galt schon bislang als größter seiner Art im Mittleren Osten, nun ist er um ein Drittel vergrößert worden. Innerhalb von zwölf Monaten ergänzte man ein 5,5 Hektar großes Rutschen-Paradies. Dazu entsteht ein neuer Parkteil mit einem 34 Meter hohen Rutschenturm. Die Reportage begleitet die Bauarbeiten und die Eröffnung des Freizeitparks.

