Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Der Strandpoet

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 19vom 26.05.2023
Der Strandpoet

Der StrandpoetJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 19: Der Strandpoet

42 Min.Folge vom 26.05.2023Ab 12

Shaunie hat einen neuen Verehrer: Ian, ein Poet, der am Strand Gedichte schreibt und nebenbei mit einem Metalldetektor nach verlorenen Gegenständen sucht, um seinen Lebensunterhalt aufzubessern. Die Juwelenräuber Clark und Beggs kaufen Ian das Metallsuchgerät ab, um ihre am Strand versteckte, gestohlene Schmuckkassette zu suchen. Doch die Kassette scheint verschwunden zu sein. Als Clark am nächsten Morgen tot aus dem Wasser geborgen wird, hat Shaunie einen schlimmen Verdacht ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1 GOLD
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen