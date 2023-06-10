Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Küss' mich unter Wasser

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 11vom 10.06.2023
Küss' mich unter Wasser

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 11: Küss' mich unter Wasser

43 Min.Folge vom 10.06.2023Ab 12

Die attraktive Allison Fowles hat ihren Geschäftspartner um eine Menge Geld gebracht und ihn anschließend kaltblütig ermordet. Als sie mit der Leiche im Wagen verunglückt und im Meer landet, rettet Mitch ihr das Leben. Sie spielt ihm ihre Zuneigung vor, worauf Mitch prompt hereinfällt. Allison nutzt ihn für ihre weiteren Pläne aus ...

