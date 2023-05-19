Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 16: Wellenangst
42 Min.Folge vom 19.05.2023Ab 6
Mitch rettet das gehörlose Mädchen Lili vor dem Ertrinken. Kaye meldet das Kind bei einer Gehörlosen-Schule an. Hobie wird von seinem Freund Clay aufgezogen, weil er sich nicht aufs Surfbrett traut. Als Clay sich selbst in die riesigen Wellen wagt, riskiert er sein Leben ...
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
