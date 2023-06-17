Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 15: Das Pokerschiff
Mitch und Harvey sind auf der Suche nach einem Vermummten, der auf dem Pokerschiff mit Waffengewalt sämtliche Gewinne erpresst hatte und in einem auffälligen Amphibienwagen verschwand. Eddi hat Schwierigkeiten, von Shaunis wohlhabenden Eltern als Lebensgefährte ihrer Tochter anerkannt zu werden. Ein gemeinsames Essen endet im Streit, und Eddi erhält Hausverbot, woran scheinbar selbst die Tatsache, dass er Shaunis Schwester das Leben rettet, nichts ändert ...
