SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 4vom 10.06.2023
42 Min.Folge vom 10.06.2023Ab 6

Da gegen Eddie Anklage wegen Vergewaltigung erhoben wurde, ist Mitch gezwungen, ihn vom Dienst zu suspendieren, bis die Vorwürfe geklärt sind. Das verletzt Eddie so sehr, dass er für ein paar Tage niemanden sehen will. Inzwischen will der querschnittsgelähmte Turner seiner Ex-Freundin Megan mit akrobatischen Kunststücken seine Männlichkeit beweisen ...

