Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Nervenkrieg

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 17vom 17.05.2023
Folge 17: Nervenkrieg

42 Min.Folge vom 17.05.2023Ab 12

Der Drogendealer Sato, den Mitch vor fünf Jahren hinter Gitter brachte, ist wieder frei und beginnt aus Rache einen Nervenkrieg gegen Mitch. Er provoziert ihn so lange, bis sich Mitch dazu hinreißen lässt, ihn vor Zeugen zu schlagen, so dass Sato ihn wegen Körperverletzung anzeigen kann. Mitch kommt mit einer Verwarnung davon. Doch während er verhört wird, entführt Sato Kaye und Hobie, die zu Hause bei Mitch auf dessen Rückkehr warten ...

SAT.1 GOLD
