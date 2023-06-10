Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 7: Alte Liebe
37 Min.Folge vom 10.06.2023Ab 6
Eddie findet unter seinem Turm ein ausgesetztes Baby. Neben dem Kind liegt einen Brief, in dem steht, dass es am nächsten Tag wieder abgeholt wird. Bis dahin müssen sich Shaunie und Eddie um das Baby kümmern. Mitch trifft seine Ex-Frau Gayle anlässlich eines Klassentreffens wieder. Die beiden verlieben sich erneut ineinander und die alte Romanze scheint eine Fortsetzung zu finden ...
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
6
