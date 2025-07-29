Beach House Battle - Wer renoviert am besten?
Folge vom 29.07.2025: Finale mit Feuerwerk
67 Min.Folge vom 29.07.2025
Es ist das große Finale, und alle Teams geben noch einmal alles. Die letzten Renovierungen laufen auf Hochtouren, während die erfahrenen Mentor:innen ihre Schützlinge motivieren, das Beste aus den Häusern herauszuholen. Danach entscheidet eine Jury, welches Strandhaus am meisten überzeugt – und welches Team die Siegprämie von 50.000 Dollar mit nach Hause nimmt.
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Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.