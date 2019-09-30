Beach House Hunters
Folge vom 30.09.2019: Der Liegestuhl ruft
21 Min.Folge vom 30.09.2019
Mit einem hart erarbeiteten Budget von 1,5 Millionen US-Dollar suchen Pat und Kathleen nach ihrem Traumhaus an den zerklüfteten Küsten und sonnigen Stränden von Narragansett Bay. Sie besichtigen Traumhäuser mit toller Aussicht und haben ihre erwachsenen Kinder als Berater dabei. Das Haus soll einen offenen Grundriss und einen pflegeleichten Garten sowie Gästezimmer für ihre Kinder haben.
