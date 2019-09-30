Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beach House Hunters

Der Liegestuhl ruft

HGTVFolge vom 30.09.2019
Der Liegestuhl ruft

Beach House Hunters

Folge vom 30.09.2019: Der Liegestuhl ruft

21 Min.Folge vom 30.09.2019

Mit einem hart erarbeiteten Budget von 1,5 Millionen US-Dollar suchen Pat und Kathleen nach ihrem Traumhaus an den zerklüfteten Küsten und sonnigen Stränden von Narragansett Bay. Sie besichtigen Traumhäuser mit toller Aussicht und haben ihre erwachsenen Kinder als Berater dabei. Das Haus soll einen offenen Grundriss und einen pflegeleichten Garten sowie Gästezimmer für ihre Kinder haben.

