Bear Grylls: Stars am Limit - Die Challenge
Folge 5: Rita Ora
43 Min.Ab 12
Bear Grylls schont seine prominenten Gäste in der Wildnis kein bisschen. In dieser Reihe setzt der Outdoor-Profi noch einen obendrauf und versorgt die Promis mit essenziellen Survival-Tipps, bevor er sie in die freie Wildbahn schickt. Werden sie auch unter hohem Stress das Gelernte anwenden können?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bear Grylls: Stars am Limit - Die Challenge
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, Reise, im Freien/Outdoor, Fun- und Extremsport
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH