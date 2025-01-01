Zac Efron - Catskill MountainsJetzt kostenlos streamen
Bear Grylls: Stars am Limit
Folge 1: Zac Efron - Catskill Mountains
38 Min.Ab 12
Zac Efron will sich selbst beweisen, dass er in der Wildnis überleben kann. Deshalb begibt er sich mit Outdoor-Profi Bear Grylls auf ein Abenteuer der besonderen Art. Nach einem Sprung aus dem Helikopter geht es für die beiden zwei Tage lang durch die Wälder der Catskill Mountains, wo der Schauspieler seine körperlichen und mentalen Grenzen überwinden will.
Genre:Reality, Abenteuer, Reise, im Freien/Outdoor, Fun- und Extremsport
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Propagate Distribution, Inc.