Staffel 1Folge 5
Folge 5: Tamron Hall - Pink Cliffs

38 Min.Ab 12

In der Wüste Utahs begeben sich Bear Grylls und Tamron Hall auf einen zweitägigen Survival-Trip. Das gefährliche, aber wunderschöne Terrain der Pink Cliffs bietet dafür die idealen Bedingungen. Die Talkshow-Moderatorin stellt sich mutig jeder Herausforderung und schafft es, ihre Ängste zu überwinden.

