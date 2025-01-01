Bear Grylls: Stars am Limit
Folge 5: Tamron Hall - Pink Cliffs
38 Min.Ab 12
In der Wüste Utahs begeben sich Bear Grylls und Tamron Hall auf einen zweitägigen Survival-Trip. Das gefährliche, aber wunderschöne Terrain der Pink Cliffs bietet dafür die idealen Bedingungen. Die Talkshow-Moderatorin stellt sich mutig jeder Herausforderung und schafft es, ihre Ängste zu überwinden.
Bear Grylls: Stars am Limit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, Reise, im Freien/Outdoor, Fun- und Extremsport
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Propagate Distribution, Inc.