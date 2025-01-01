Bear Grylls: Stars am Limit
Folge 1: Brie Larson
45 Min.Ab 12
Bear Grylls holt Promis aus ihrer Komfortzone und zeigt ihnen, wie man in der Wildnis überleben kann. In jeder Folge bestreitet der Outdoor-Profi ein Abenteuer mit einer berühmten Persönlichkeit. Mit dabei sind unter anderem Ben Stiller, Channing Tatum, Zac Efron und viele andere.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bear Grylls: Stars am Limit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, Reise, im Freien/Outdoor, Fun- und Extremsport
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Propagate Distribution, Inc.