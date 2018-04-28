Die große Red Nose Day Special Show: Promis gegen ProfisJetzt kostenlos streamen
Beginner gegen Gewinner
Folge 1: Die große Red Nose Day Special Show: Promis gegen Profis
202 Min.Folge vom 28.04.2018Ab 12
Jetzt fordern sportliche Promis nationale und internationale Spitzensportler heraus: Im "Beginner gegen Gewinner - RED NOSE DAY Spezial" lässt Joko Winterscheidt erstmals prominente Hobbysportler gegen echte Champions in ihren Paradedisziplinen antreten. Mit jedem gewonnenen Wettkampf gegen einen Profi erhöht sich der Jackpot und somit die Spendensumme zugunsten des RED NOSE DAY. Die Promis dürfen vor ihren Duellen ein Handicap auswählen, um den Sportler zu schwächen.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben