Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beginner gegen Gewinner

Die große Red Nose Day Special Show: Promis gegen Profis

ProSiebenStaffel 2Folge 1vom 28.04.2018
Die große Red Nose Day Special Show: Promis gegen Profis

Die große Red Nose Day Special Show: Promis gegen ProfisJetzt kostenlos streamen

Beginner gegen Gewinner

Folge 1: Die große Red Nose Day Special Show: Promis gegen Profis

202 Min.Folge vom 28.04.2018Ab 12

Jetzt fordern sportliche Promis nationale und internationale Spitzensportler heraus: Im "Beginner gegen Gewinner - RED NOSE DAY Spezial" lässt Joko Winterscheidt erstmals prominente Hobbysportler gegen echte Champions in ihren Paradedisziplinen antreten. Mit jedem gewonnenen Wettkampf gegen einen Profi erhöht sich der Jackpot und somit die Spendensumme zugunsten des RED NOSE DAY. Die Promis dürfen vor ihren Duellen ein Handicap auswählen, um den Sportler zu schwächen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Beginner gegen Gewinner
ProSieben
Beginner gegen Gewinner

Beginner gegen Gewinner

Alle 2 Staffeln und Folgen