Folge 3: Hobbysportler gegen Profi - Die 5. Show!
144 Min.Folge vom 06.10.2018Ab 12
Kann ein Hockey-Amateurteam echte Olympia-Siegerinnen schlagen? Macht eine Hobby-Seniorenmannschaft die 35-fachen Deutschen Meister im Wasserball nass? Und kann Joko den neunfachen Jetski-Weltmeister in seiner Challenge bezwingen? In "Beginner gegen Gewinner" fordern Hobbysportler echte Profis in ihren Disziplinen zu sportlichen Duellen heraus. Wer entscheidet sich für das richtige Handicap, um den Profi zu schwächen und vom Beginner zum Gewinner gekürt zu werden?
Genre:Unterhaltung, Spielshow
12
