Beginner gegen Gewinner

Hobbysportler gegen Profi - die 4. Show!

ProSiebenStaffel 2Folge 2vom 04.08.2018
Hobbysportler gegen Profi - die 4. Show!

Folge 2: Hobbysportler gegen Profi - die 4. Show!

165 Min.Folge vom 04.08.2018Ab 12

Wieso muss Fernsehkoch Tim Mälzer plötzlich in den Boxring steigen? Wie grazil bewegt sich Joko beim Biathlon auf Skiern? Und wer schlägt einen Olympioniken im Diskuswerfen? In Joko Winterscheidts Show "Beginner gegen Gewinner" fordern Hobbysportler echte Profis wieder in ihren Disziplinen zu sportlichen Duellen heraus. Durch ein vorab clever ausgewähltes Handicap können die Beginner ihre sportlichen Gegner schwächen, um das zunächst scheinbar unfaire Duell auszugleichen.

