Beide Seiten live Spezial
Folge 1: Beide Seiten live Spezial: ÖVP-Chef Stocker im Interview
41 Min.Folge vom 10.01.2025
Der neue ÖVP-Chef Christian Stocker stellt sich in einem ersten Fernsehinterview den Fragen von Moderatorin Gundula Geiginger. Direkt danach folgt eine Analyse des Gesprächs mit Profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer und PULS 24-Politik-Chefreporterin Manuela Raidl, moderiert von Jakob Wirl und Bianca Ambros.
