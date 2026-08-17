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BENZIN IM BLUT

Alte Liebe rostet nicht - Der schwere Abschied vom Verbrenner

WELTFolge vom 17.08.2026
Alte Liebe rostet nicht - Der schwere Abschied vom Verbrenner

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BENZIN IM BLUT

Folge vom 17.08.2026: Alte Liebe rostet nicht - Der schwere Abschied vom Verbrenner

50 Min.Folge vom 17.08.2026

Autofahren als Lebensgefühl – die Deutschen lieben ihre Autos. Doch ab 2035 dürfen in der EU keine neuen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Die Reportage begleitet leidenschaftliche Automobilisten und ihre außergewöhnlichen Fahrzeuge. Außerdem kommen Experten wie Peter Pfeffer, Professor für Fahrzeugtechnik, zu Wort und beleuchten die Gegenwart und Zukunft der Autonation Deutschland.

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