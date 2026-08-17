Alte Liebe rostet nicht - Der schwere Abschied vom VerbrennerJetzt kostenlos streamen
BENZIN IM BLUT
Folge vom 17.08.2026: Alte Liebe rostet nicht - Der schwere Abschied vom Verbrenner
50 Min.Folge vom 17.08.2026
Autofahren als Lebensgefühl – die Deutschen lieben ihre Autos. Doch ab 2035 dürfen in der EU keine neuen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Die Reportage begleitet leidenschaftliche Automobilisten und ihre außergewöhnlichen Fahrzeuge. Außerdem kommen Experten wie Peter Pfeffer, Professor für Fahrzeugtechnik, zu Wort und beleuchten die Gegenwart und Zukunft der Autonation Deutschland.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: welt