Folge vom 29.05.2023: Talk: Mythos Everest - Vom Pioniergeist zum Massentourismus
65 Min.Folge vom 29.05.2023
Anlässlich des 70-jährigen Erstbesteigungs-Jubiläums des Mt. Everest gibt es einen Bergwelten-Spezial Talk „Mythos Mt. Everest“ zu den Entwicklungen am höchsten Berg der Welt seit dem legendären Gipfelgang durch Sir Edmund Hillary und Sherpa Tenzing Norgay am 29. Mai 1953. Hans-Peter Stauber spricht u. a. mit der Everest-Legende Peter Habeler und Expeditionsleiter Lukas Furtenbach über die Situation damals und heute. Weitere prominente Studiogäste sorgen für eine spannende Diskussionsrunde.
