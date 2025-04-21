Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bergwelten

Hermann Buhl - Über alle Gipfel hinaus

ServusTVFolge vom 21.04.2025
Hermann Buhl - Über alle Gipfel hinaus

Bergwelten

Folge vom 21.04.2025: Hermann Buhl - Über alle Gipfel hinaus

90 Min.Folge vom 21.04.2025

Am 3. Juli 1953 vollbringt der Innsbrucker Hermann Buhl die vielleicht größte Leistung in der Geschichte des Alpinismus: in einem 41-stündigen Grenzgang und als erster Mensch schafft er es, einen 8.000er-Gipfel allein und ohne Flaschensauerstoff zu besteigen: den Nanga Parbat. Eine unfassbare Leistung. Diese Sendung geht auf die Spuren von Hermann Buhl. Zusammen mit Alexander Huber, selbst ein Kletterstar und großer Bewunderer Buhls. Er führt uns zu wichtigen Stationen in Buhls Leben.

