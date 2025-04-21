Hermann Buhl - Über alle Gipfel hinausJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 21.04.2025: Hermann Buhl - Über alle Gipfel hinaus
90 Min.Folge vom 21.04.2025
Am 3. Juli 1953 vollbringt der Innsbrucker Hermann Buhl die vielleicht größte Leistung in der Geschichte des Alpinismus: in einem 41-stündigen Grenzgang und als erster Mensch schafft er es, einen 8.000er-Gipfel allein und ohne Flaschensauerstoff zu besteigen: den Nanga Parbat. Eine unfassbare Leistung. Diese Sendung geht auf die Spuren von Hermann Buhl. Zusammen mit Alexander Huber, selbst ein Kletterstar und großer Bewunderer Buhls. Er führt uns zu wichtigen Stationen in Buhls Leben.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen